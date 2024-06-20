Москва, 20 июня, 2024, 09:39 — ИА Регнум. «Сбер» восьмой год подряд подтвердил лидерство в рейтинге эквайеров по количеству транзакций. Так, за 2023 год банк показал результат в 47 млрд транзакций (+11% за год), оторвавшись от ближайших конкурентов в 4 раза.

Иван Шилов ИА Регнум «Сбер»

Кроме того, «Сбер» второй год подряд становится третьим в рейтинге крупнейших онлайн-эквайеров в мире. Согласно отчету The Nilson Report, банк является единственным из топ-3 онлайн-игроков, одинаково успешно развивающих одновременно POS-эквайринг и интернет-эквайринг.

«Такие результаты еще раз доказывают, что мы предоставляем сервисы высокого качества и забота о клиентах, наш ориентир на человекоцентричност остаются неизменным приоритетом работы «Сбера», — отметил старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг В2С» Сбербанка Дмитрий Малых.

По словам специалиста, «Сбер» продолжает развивать систему SberPay и его сервисы набирают популярность среди россиян.

«Мы уделяем особое внимание применению искусственного интеллекта, инновациям и постоянному улучшению клиентского опыта», — добавил он.

«Сбер» является лидером на рынке эквайеров карт национальных платежных систем. Так, более трети всех транзакций по картам в Европе проходят по национальным системам, помимо карт МИР, это также Bancontact, Troy и другие. За 2023 год число транзакций по национальным картам выросло на 31%. Для сравнения, по картам Visa и Mastercard рост составил только 9%.