Москва, 20 июня, 2024, 09:14 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали двоих бывших сотрудников научного центра «Вектор» в Новосибирской области по подозрению в хищениях, сообщили 20 июня в УФСБ.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что силовики пресекли деятельность новосибирцев, организовавших хищение средств ФБУ «Государственный научной центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в особо крупном размере.

«Оба подозреваемых задержаны, в отношении них судом будет избрана мера пресечения», — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, уволенный в этом году начальник участка центра организовал мошенническую схему, которая связана с перезаключением с компаниями контрактов на оказание им услуг по сбору и транспортировке медицинских отходов по заниженной стоимости.

Сбор опасных отходов должны были осуществлять сотрудники частной компании, оформленные на родственников подозреваемого, однако работы фактически производились сотрудниками центра, а оплата за услуги с 2013 по 2024 год перечислялась через фиктивные ИП на счета начальника участка и его родственников.

«За этот период центру вирусологии и биотехнологии «Вектор» нанесен ущерб в размере свыше 6 млн рублей», — добавили в ФСБ.

Кроме того, экс-начальника участка подозревают в получении взятки в особо крупном размере за оказание содействия в неконкурентных закупках. В соучастии и посредничестве подозреваются его жена, а также бывшая сотрудница центра. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как передавало ИА Регнум, ранее сотрудники ФСБ с коллегами из Министерства внутренних дел и Росгвардии раскрыли хищение из Социального фонда России на 1 млрд рублей с использованием поддельных документов, якобы оформленных в странах Евросоюза.

Следователи установили, что в ряде субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов назначали пенсии и другие социальные выплаты на основании поддельных свидетельств о рождении и свидетельств о смерти, которые якобы оформляли в Австрии, Бельгии, Германии и Франции, а также в российских посольствах этих стран.

В марте коррупционная группировка, в которую входили высшие должностные лица Минэкономразвития России и предприниматели из Ставропольского края, была разоблачена ФСБ совместно с МВД. Преступная группа, по данным спецслужбы, причастна к рейдерскому захвату и хищениям природного газа. Какие именно чиновники проходят по этому делу, в сообщении не говорится.

Ранее президент России Владимир Путин призвал ФСБ уделить особое внимание борьбе с коррупцией в гособоронзаказе и нацпроектах.