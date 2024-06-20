Киев, 20 июня, 2024, 08:40 — ИА Регнум. На Украине повреждена одна из теплоэлектростанций, сообщили в Telegram-канале украинского энергохолдинга ДТЭК.

[Иван Шилов ИА REGNUM]

«Серьёзно повреждено оборудование станции», — говорится в сообщении.

В каком именно регионе расположена ТЭС, не уточняется.

Как передавало ИА Регнум, украинский энергохолдинг ДТЭК потерял около 86% генерирующих мощностей. Об этом стало известно 7 июня. В этот же день газета The Washington Post заявила об ухудшении ситуации с отключением электроэнергии в Киеве. В статье отмечалось, что, несмотря на значительную выработку электроэнергии с помощью АЭС, без дополнительных мощностей энергосистема Украины сталкивается с дисбалансом и дефицитом.

1 июня глава назначенной киевским режимом администрации Запорожской области Иван Фёдоров сообщил о критическом состоянии Днепрогэс, которая повреждена с конца марта. По его словам, на восстановление станции потребуется не один год.