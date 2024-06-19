Москва, 19 июня, 2024, 23:57 — ИА Регнум. В Концертном зале Мариинского театра вечером вокальной музыки Стравинского 18 июня завершился масштабный фестиваль музыкальных приношений великим русским композиторам «Гений места». Все мероприятия проходили при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры РФ и «Росконцерта».

Дарья Драй ИА REGNUM Симфонический оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева

Художественный руководитель фестиваля Валерий Гергиев рассказал о многочисленных концертах «громадного путешествия», где участвовали два оркестра, оркестр Большого театра и Мариинского. Коллективы побывали в Воткинске, Тихвине, Смоленске, Пскове и Ораниенбауме.

«Это настоящие места силы, города, которые дали миру Чайковского, Римского-Корсакова, Глинку, Мусоргского, Стравинского. Этот огромный проект, мне кажется, совершенно необходим, он будет востребован в стране и музыкантами всего мира», — добавил Гергиев.

Валерий Гергиев, артисты трупп Мариинского и Большого театров дали за время фестиваля почти 30 выступлений.

Фестиваль открылся 22 марта в Тихвине оперой «Царская невеста» Римского-Корсакова при участии солистов оперы двух театров.

20 апреля фестиваль прибыл в Псков, на родину Модеста Мусоргского. В этот день прошло сразу четыре события: камерный концерт солистов оперы Мариинского театра, концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, исполнение симфонической сказки Прокофьева «Петя и волк» в преддверии дня рождения композитора, а завершила фестиваль «Гений места» в Пскове последняя опера Мусоргского «Хованщина».

С 10 по 12 мая артисты выступали в Воткинске, на родине Петра Чайковского. Все события прошли на сцене Дворца культуры «Юбилейный». 10 мая состоялся сольный концерт меццо-сопрано Зинаиды Царенко. На следующий день солисты оперы и Камерный хор Мариинского театра, а также Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров представили последнюю оперу Чайковского «Иоланта». 12 мая прошли два концерта Объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров под управлением Валерия Гергиева.

1 и 2 июня музыканты были в Смоленске, на родине Глинки, 220 лет со дня рождения которого отмечается в этом году. Прошёл камерный концерт солистов оперной труппы Мариинского театра с романсами и песнями композитора, прозвучала опера «Жизнь за царя». Для жителей и гостей города была организована видеотрансляция спектакля. На следующий день состоялись ещё два концерта.

15 июня начался завершающий этап фестиваля «Гений места» в честь Игоря Стравинского. События проходили на сценах Мариинского театра и в музее-заповеднике «Петергоф» — на малой родине композитора, в Ораниенбауме.

В Санкт-Петербурге прошли концерты при участии пианиста Дениса Мацуева, скрипача Кристофа Барати, дирижеров Джеми Джана Делиормана, Хаожаня Ли, Андрея Иванова и Юрия Демидовича, солистов оперы Мариинского театра.

В рамках фестиваля состоялась петербургская премьера балета «Концертные танцы» на музыку Стравинского в постановке Александра Сергеева, были представлены редко идущие балеты «Поцелуй феи» и «Свадебка» Стравинского. Прозвучала опера-оратория «Царь Эдип» под управлением Гергиева.

16 июня в Южном дворе Большого Меншиковского дворца в парке Ораниенбаум в музее-заповеднике «Петергоф» прошёл общедоступный гала-концерт при участии артистов балетной труппы из Владивостока и Санкт-Петербурга. Ещё один общедоступный симфонический концерт в Ораниенбауме состоялся 17 июня.

Фестиваль «Гений места» планируется продолжить в следующем сезоне, заверил Гергиев.

Как сообщало ИА Регнум, артисты Мариинского и Большого театров во главе с художественным руководителем Валерием Гергиевым завершили фестиваль «Гений места», который прошёл в городе Воткинске, на родине Петра Ильича Чайковского.