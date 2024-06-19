Москва, 19 июня, 2024, 23:40 — ИА Регнум. Сын известного модельера Вячеслава Зайцева Егор скончался на 65-м году жизни в Москве. Несколько месяцев назад врачи диагностировали у него онкологию.

Евгения Новоженина/РИА Новости

Советский и российский модельер, член-корреспондент отделения дизайна Российской академии художеств Егор Зайцев умер 19 июня после продолжительной болезни. Об этом сообщили в пресс-службе творческого учреждения.

Как художник, Егор Вячеславович заявил о себе в 1983 году. За свою жизнь он создал более 30 коллекций. Был разработчиком формы для сборной России на Олимпиаде в 2016 году.

Президент мотоклуба «Ночные Волки» Александр Залдастанов отметил вклад Егора Зайцева в развитие клуба.

«Для него клуб был его жизнью. Он внутренне ощущал себя Волком и носил в своём сердце наше имя», — написал Залдастанов в Telegram-канале.

В феврале 2024 года у Егора Зайцева выявили анемию, его госпитализировали. По словам директора модельного агентства Z’Smodels Екатерины Пантелеевой, 2023 год для него был очень тяжёлым, вследствие чего развилась анемия.

Егор Зайцев похоронил отца, подвергался травле из-за наследства и был вынужден участвовать в судебных процессах. Всё это отразилось на его здоровье, добавила Пантелеева.

Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля 2023 года в Москве в возрасте 85 лет после госпитализации из-за кровоизлияния в желудке. Его похоронили 4 мая на Жегаловском кладбище в городе Щёлково.

По словам Егора, знаменитый российский модельер не был пафосным человеком, он был очень простым и домашним. Вячеслав Зайцев, пояснил он, не хотел, чтобы его могила находилась на «престижном» кладбище. Модельер прожил в Щёлково 30 лет.