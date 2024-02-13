Москва, 13 февраля, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Анемия выявлена у сына модельера Вячеслава Зайцева Егора, он проходит лечение в больнице. Об этом директор модельного агентства Z’Smodels Екатерина Пантелеева сообщила 13 февраля РЕН ТВ.

Сергиенко Николь / ТАСС

Она подтвердила, что Егора Зайцева госпитализировали в одно из московских медучреждений, пояснив, что меры были предприняты не из-за коронавируса. Минувший год, рассказала Пантелеева, был для Егора тяжёлым, вследствие чего развилась анемия.

Она напомнила, что мужчина потерял отца, подвергался травле из-за наследства и был вынужден участвовать в судебных процессах. Всё это отразилось на его здоровье.

«И только сейчас, отстояв наследие Вячеслава Михайловича для России и семьи, Егор решил сдаться медикам, чтобы выжить», — пояснила Екатерина Пантелеева.

Модельер Егор Зайцев, которому 8 февраля исполнилось 64 года, находится в больнице под наблюдением врачей. Ранее в СМИ и Telegram-каналах появились сообщения, что его госпитализировали с коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА Регнум, модельер Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля 2023 года в Москве в возрасте 85 лет после госпитализации из-за кровоизлияния в желудке. Его похоронили 4 мая на Жегаловском кладбище в городе Щёлково.

По словам его сына Егора, знаменитый российский модельер не был пафосным человеком, он был очень простым и домашним. Вячеслав Зайцев, пояснил он, не хотел, чтобы его могила находилась на «престижном» кладбище. Модельер прожил в Щёлково 30 лет.