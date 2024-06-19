Санкт-Петербург, 19 июня, 2024, 20:23 — ИА Регнум. Сотрудники полиции задержали всех участников фотосессии на кладбище в Санкт-Петербурге. В отношении обвиняемых возбуждено уголовное дело по ст. 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»). Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы, инициатора фотосессии отправили на месяц в СИЗО, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

16 июня художница Анна Пантелеева организовала провокационную фотосессию на Большеохтинском кладбище в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Фотосессия была проведена с элементами обнажения на фоне захоронения усопших, с использованием христианских символов и атрибутики. Художнице помогали ещё две девушки и фотограф.

После публикации провокационных фото в Сети сотрудники правоохранительных органов начали расследование. Пантелеева объявила о сборе денег на билеты за границу, но покинуть страну не успела.

«В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали остальных участников противоправной акции: 27-летнюю организатора, 37-летнего фотографа, а также 19-летнюю непосредственную участницу фотосессии, которую задержали в Пскове», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, на заседании арестованная плакала и назвала свой поступок импульсивным. Выбор места съёмки она объяснила тем, что любит эстетику старых захоронений. Пантелеева заявила, что скрываться якобы не собиралась.

В мае 2023 года полиция в Петербурге возбудила уголовное дело по аналогичной статье после фотосессии девушки на могиле основателя рок-группы «Король и шут» Михаила Горшенёва на Богословском кладбище. Позднее нарушительница принесла извинения семье музыканта, признав, что своим поведением осквернила место захоронения исполнителя.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что на калужском кладбище вандалы осквернили 26 надгробных плит, в числе которых и надгробия участников Великой Отечественной войны. Было возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».