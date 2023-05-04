Санкт-Петербург, 4 мая, 2023, 17:39 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 4 мая полицейские занялись расследованием обстоятельств откровенной фотосессии, которую устроила одна из фанаток прямо на могиле лидера группы «Король и шут» Михаила Горшенёва.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Начала разбирательство вдова музыканта Ольга Горшенёва. Увидев в Сети фото, она написала заявление в полицию.

«Добавить нечего, честно. Пускай все будет по букве закона. Как всё решится, так и будет. Будет разбирательство, будет разговор», — привела слова женщины «Газета. Ru».

Откровенные фото на могиле Горшенёва появились недавно, но их главную «героиню» сразу же потребовали наказать за надругательство над захоронением и собрали более тысячи подписей в соответствующей петиции. Поклонники творчества «Короля и шута» назвали поступок девушки циничным.

Ранее столичная полиция обнаружила похищенную жилетку второго вокалиста «Короля и шута» Андрея Князева. Похитителем оказался ранее не судимый 66-летний москвич. Стоимость вещи оценили в миллион рублей, поэтому ему может грозить до шести лет тюрьмы. О краже первыми узнали корреспонденты ИА REGNUM. Источник рассказал информагентству, что неизвестный похитил экспонат с выставки на «Винзаводе» в Москве.