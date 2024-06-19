* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 19 июня, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Советский районный суд Омска повторно оштрафовал публициста Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иноагентом) за посты без маркировки иностранного агента, сообщает объединенная пресс-служба судов Омской области.

Сергей Фадеичев/ТАСС

Согласно материалам дела, в марте и апреле 2024 года в Telegram-канале Кара-Мурзы были опубликованы посты без указания маркировки о том, что он иноагент. Журналист распространял материалы, находясь в исправительной колонии №7 Омской области. В результате суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей.

Вину в совершении административно правонарушения журналист не признал. Он заявил, что не считает себя иностранным агентом, и попросил прекратить производство по делу.

Московский городской суд 17 апреля приговорил Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима. Журналист признан виновным в госизмене и распространении фейков про российскую армию. По данным следствия, он, находясь на посту зампреда «Открытой России» (организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ), на протяжении нескольких лет оказывал помощь организациям из стран — членов НАТО, действуя против безопасности России.