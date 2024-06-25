Москва, 25 июня, 2024, 11:13 — ИА Регнум. Искусственный интеллект становится незаменимым помощником человека во многих сферах жизни: от сельского хозяйства до медицины. Научной работой в области ИИ занимаются уже более 90 российских исследовательских центров. Среди них — 12 профильных, поддержанных Правительством России. Кроме того, многие инновационные решения научные организации разрабатывают совместно с индустриальными партнерами.

photogenica.ru Искусственный интеллект

Развивать умные технологии в стране помогает федпроект «Искусственный интеллект» в составе национального проекта «Цифровая экономика». Внедрение ИИ ведёт к повышению качества жизни людей, а компании получают большой экономический эффект. К 2030 году при максимальных инвестициях дополнительный прирост ВВП от массового внедрения ИИ может превысить 11 триллионов рублей.

Искусственный интеллект — это и вопрос государственного суверенитета. Как отметил президент РФ Владимир Путин, в современных условиях повышение эффективности всех сфер производительности труда неразрывно связано с цифровизацией.

«Важным элементом цифровых платформ являются алгоритмы искусственного интеллекта. Здесь мы также должны быть самодостаточными и конкурентоспособными», — подчеркнул глава государства.

В Национальной стратегии развития ИИ поставлены новые цели. В их числе — обеспечение технологического суверенитета по таким направлениям, как генеративный искусственный интеллект и большие языковые модели.

В Университете ИТМО создали систему для хранения и обработки больших данных сейсморазведки.

«Система, которую мы разработали в исследовательском центре «Сильный ИИ в промышленности», помогает предприятиям реального сектора экономики в десятки раз ускорить обработку больших данных сейсморазведки. В настоящий момент система прошла успешную защиту версии 0,5 и дорабатывается до полноценного функционального использования», — рассказал ИА Регнум руководитель команды разработки, кандидат технических наук Денис Насонов.

Технологичные решения уже активно внедряются и в повседневную жизнь. К примеру, в ННГУ им. Лобачевского создан прибор «Кардиомаяк». Он крепится на грудь и позволяет без участия врача выявлять патологии сердца, регистрировать аритмии, прогнозировать вероятность внезапной смерти. Прибор способен одновременно записывать новые и считывать сохраненные данные. Это особенно важно при проведении медицинских исследований в реальном времени.

Telegram-канал заместителя губернатора Нижегородской области Егора Полякова В ННГУ им. Лобачевского создан прибор «Кардиомаяк»

«В перспективе прибор можно использовать не только в медцентрах, но и в быту, подобно тому, как мы пользуемся тонометром. Сейчас прорабатывается возможность изготовления большой партии приборов именно для повседневного использования», — отметил ведущий научный сотрудник лаборатории Университета Лобачевского, один из авторов разработки Григорий Осипов.

В 2023 году ННГУ был выбран в качестве базы для открытия Центра искусственного интеллекта в сфере медицины. Разработки центра будут нацелены на поддержку принятия решений в сложных диагностических случаях, отмечает Евгений Федосеев, директор АНО «Горький Тех». По его словам, в будущем учреждение не только позволит создавать новые технологии, но и станет платформой для программ обучения студентов.

Исследовательский центр в сфере ИИ с 2021 года действует в НИУ ВШЭ. Его сотрудники разработали технологию, которая позволит повысить качество городской среды. По словам руководителя центра Алексея Масютина, речь идёт о проекте команды Московского института электроники и математики, разработавшей новый метод моделирования радиоканала в беспроводной связи 5G и 6G.

«Наше решение может быть применимо как в прикладных исследованиях различных беспроводных систем 5G и 6G, так и в работе операторов связи», — отметил стажер-исследователь проекта Владислав Просвиров.

Учесть особенности работы на начальном этапе поможет декларация об ответственном генеративном искусственном интеллекте, разработанная Альянсом в сфере ИИ. Её подписали ведущие компании, вузы и научные организации России. Документ развивает и детализирует Кодекс этики в сфере ИИ применительно к генеративному AI. Речь идёт о моделях для генерации голоса, письменного текста, изображений, звуков, видео и иных электронных сообщений на основании запроса пользователя.

Совместная работа госорганов, науки и бизнеса уже принесла свои плоды. Россия входит в пятерку стран с собственными генеративными моделями ИИ и в десятку — по совокупной максимальной мощности суперкомпьютеров.

Как сообщало ИА Регнум, нацпроект «Цифровая экономика», реализуемый по решению президента Владимира Путина, помогает ускоренному внедрению цифровых технологий в России. Он создаёт условия для высокотехнологичного бизнеса, повышает конкурентоспособность страны на глобальном рынке, укрепляет национальную безопасность и повышает качество жизни людей.