Эр-Рияд, 19 июня, 2024, 11:18 — ИА Регнум. Во время хаджа в Мекку в Саудовской Аравии умерли четыре российских паломника, сообщили в российском генконсульстве в Джидде.

Medhat Hajaj/Global Look Press

Там сообщили, что один мужчина и три женщины скончались по естественным причинам, связанным с состоянием их здоровья и возрастом. Паломники будут захоронены в Мекке, сообщает «Газета.Ru».

Смерти среди паломников во время хаджа случаются регулярно и не являются чем-то необычным, поскольку в трудное паломничество отправляются и пожилые люди, и те, кто имеют различные заболевания.

Как передавало ИА Регнум, по данным агентства Agence France-Presse (AFP), число умерших паломников во время хаджа в Саудовскую Аравию по данным на утро 19 июня достигло уже 577.

Известно, что не менее 323 умерших — египтяне, чуть более 60 погибших — иорданцы. Также один из паломников из Египта был задавлен в толпе.

Власти Ирана, Индонезии и Сенегала также сообщили о смертельных случаях сограждан.

Издание также пишет, что причина смертей стала жаркая погода. Днём 17 июня температура в Мекке была +51,8 градуса.

Четыре паломника из России умерли во время хаджа в Саудовской Аравии