Топки, Кемеровская область, 19 июня, 2024, 10:04 — ИА Регнум. Задержан подозреваемый в причастности к гибели 12-летней девочки, найденной мёртвой в городе Топки Кемеровской области. Об этом 19 июня сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

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Она отметила, что сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления в отношении 12-летней девочки, которую ранее объявили без вести пропавшей. Других подробностей Волк не привела.

Как сообщало ИА Регнум, утром 18 июня девочка вышла из дома и не вернулась, по факту её исчезновения возбудили уголовное дело об убийстве. В ходе поисковых мероприятий 19 июня тело школьницы с признаками насильственной смерти нашли в колодце возле заброшенного здания неподалёку от Комсомольской площади.