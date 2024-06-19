Топки, Кемеровская область, 19 июня, 2024, 09:37 — ИА Регнум. Тело 12-летней школьницы, накануне пропавшей в городе Топки Кемеровской области, нашли в колодце возле заброшенного здания. Об этом сообщает 19 июня пресс-служба следственного управления СК по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM

Труп ребёнка обнаружили неподалёку от Комсомольской площади в ходе поисковых мероприятий. На теле есть признаки насильственной смерти.

Утром 18 июня девочка вышла из дома и не вернулась. По факту исчезновения школьницы возбудили уголовное дело об убийстве. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства преступления.

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Как сообщало ИА Регнум, 17 мая в Москве пропала 13-летняя девочка, её мать обратилась в полицию. Спустя два дня тело школьницы без признаков насильственной смерти нашли в лесопарковой зоне вблизи Большого Купавенского проезда. В прокуратуре сообщили, что в парке находилась подруга девочки, её доставили в больницу с признаками отравления психотропными веществами.

В станице Ольгинской Ростовской области 17 мая пропала восьмилетняя девочка, она ушла в магазин и не вернулась. Тело ребёнка позже нашли в лесополосе. Подозреваемого оперативно задержали, им оказался водитель эвакуатора. Полиция установила, что он посадил девочку в машину и увёз. По решению суда мужчину отправили под арест.