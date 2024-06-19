Петропавловск-Камчатский, 19 июня, 2024, 05:34 — ИА Регнум. Корабли и авиация Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке в ходе двусторонних учений 19 июня начали отработку практических задач. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ТОФ.

Cesare Корабли ТОФ. РФ

Как пояснили военные, во время выхода из пункта базирования корабли и подводные лодки отработали вывод сил из-под удара условного противника. Прошли также учения по «минному» участку.

К практическим действиям приступила и морская авиация. Противолодочные самолёты Ту-142М3, Ил-38 и Ил-38Н вылетели на разведку для поиска подводных лодок и кораблей вероятного противника.

Как сообщало ИА Регнум, корабли Тихоокеанского флота России с 18 по 28 июня примут участие в учениях в акваториях Тихого океана, Японского и Охотского морей.

Задействовано около 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, порядка 20 самолётов и вертолётов, включая дальние противолодочные самолёты. Также в манёврах участвуют подразделения морской пехоты ТОФ, боевые расчёты береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион».

В начале июня военные России и Сирии отработали учения, в ходе которых отразили удары противника по пункту базирования «Тартус». Отмечается, что экипажи ЗРК «Панцирь-С» совместно с экипажами противодиверсионного катера Черноморского флота «Кадет» и малых ракетных катеров ВМС Сирии уничтожили морские дроны условного противника, пытавшиеся прорваться на внутренний рейд порта.