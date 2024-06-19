Токио, 19 июня, 2024, 05:14 — ИА Регнум. Министерство финансов Японии заявило, что в мае сократился экспорт в Россию и импорт из страны.

Иван Шилов ИА Регнум Российский экспорт

Согласно обнародованным ведомством данным, экспорт из Японии в Россию составил 27,81 млрд иен (176 млн долларов). Это на 21,8% меньше, чем в том же месяце 2023 года.

Импорт сократился на 32,2%, составив 64,25 млрд иен (406,5 млн долларов).

Товарооборот в мае составил чуть более 92 млрд иен (582,5 млн долларов).

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что условий для возобновления мирного договора между Москвой и Токио пока нет. Он напомнил, что Япония присоединилась к призывам Запада достичь стратегического поражения России. Кроме того, по словам главы государства, Токио вводит антироссийские санкции и оказывает военную поддержку Украине.

6 июня генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси отметил, что японские власти считают неприемлемыми заявления Владимира Путина о том, что диалог между двумя странами возможен лишь после смены позиции Токио по Украине. Он также осудил шаги России по Украине и подчеркнул, что позиция правительства Японии по вопросу «северных территорий» (южная часть Курильских островов) и заключению мирного договора не изменилась.