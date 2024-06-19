Владивосток, 19 июня, 2024, 04:32 — ИА Регнум. Сторона обвинения попросила 19 июня на заседании суда во Владивостоке приговорить американского военнослужащего Гордона Блэка к 4 годам и 8 месяцам колонии поселения, а также штрафу в размере 40 тысяч рублей.

ИА REGNUM Суд

«(Просим) назначить наказание 4 года 8 месяцев с отбыванием наказания… в колонии-поселении», — сказал прокурор.

Также обвинение попросило взыскать с Блэка штраф в 40 тыс. рублей.

Адвокат Блэка считает, что в действиях подзащитного нет состава преступления. В связи с этим защита попросила суд учесть все обстоятельства дела, а не только показания потерпевшей, но и подсудимого, признать подзащитного невиновным и оправдать его, добавил адвокат.

Блэк полностью поддержал позицию защиты и не стал выступать с последним словом.

Суд удалился в совещательную комнату, оглашение приговора назначено на 12:30 (05:30 мск).

Как передавало ИА Регнум, Гордона Блэка задержали 2 мая. Он находился в одной из гостиниц Владивостока. 7 мая Приморский краевой суд арестовал американца до 2 июля.

В минобороны США заявили, что военный отправился во Владивосток без разрешения руководства. О том, что произошло с американцем, уведомили его семью. Власти США оказывают обвиняемому консульскую поддержку. Следствие возбудило в отношении Блэка уголовное дело по пункту «в» ч. 2 статьи 158 УК РФ («Кража с причинением значительного ущерба») и по ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»).

По данным следствия, в апреле Блэк поссорился со своей девушкой во Владивостоке, куда приехал после знакомства в Корее. В ходе конфликта мужчина схватил потерпевшую за шею, она восприняла это как реальную угрозу своей жизни. Кроме того, американец похитил у девушки деньги. Блэк утверждает, что заявительница сама спровоцировала его на драку. Обвиняемый уточнил, что в день конфликта девушка якобы выпила около половины бутылки водки, а он алкоголя не употреблял. По словам подсудимого, между ними произошла ссора на бытовой почве, и потерпевшая первой проявила агрессию, бросила в него тарелку и ударила по лицу. Американец также заявил, что вернул её деньги уже на следующий день. Блэк также рассказал, что за время знакомства (с октября 2022 года) перевёл девушке в общей сложности 300–400 тыс. рублей, а во Владивостоке он арендовал квартиру для их совместного проживания.