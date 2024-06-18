Казань, 18 июня, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Армянские гимнастки не примут участия в Играх БРИКС из-за назначения главным судьёй соревнований представителя Азербайджана вместо судьи из Армении, заявила в интервью «Матч ТВ» спортсменка Сильва Саргсян.

BEAUTIFUL SPORTS / U. Fassbender / Global Look Press

О решении команды сняться с соревнований Саргсян ранее сообщила на своих страницах в соцсетях.

«Сначала главной судьёй была назначена представительница Армении. Потом поменяли, и теперь главный судья соревнований из Азербайджана. Вот Армения и снялась», — сказала спортсменка в эфире телеканала.

Также Саргсян рассказала, что министерство спорта Армении прислало команде официальное письмо, в котором отмечено, что Игры БРИКС не запланированы в национальном календаре соревнований на 2024 год.

Соревнования по художественной гимнастике в рамках Игр БРИКС пройдут с 20 по 22 июня.

Как передавало ИА Регнум, Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня. На соревнованиях представлены 27 видов спорта, многие из которых являются олимпийскими дисциплинами. На турнир приехали почти 5000 спортсменов — представителей порядка 90 стран.

Президент России Владимир Путин на открытии Игр 12 июня подчеркнул, что соревнования, впервые проходящие в открытом формате, продемонстрируют торжество универсальных ценностей спорта, равных возможностей и честной борьбы. Глава государства выразил уверенность в росте популярности турнира.

17 июня по итогам четвёртого дня соревнований сборная России укрепилась на первом месте в общем медальном зачёте Игр. На счету команды к этому времени было 117 золотых, 81 серебряная и 52 бронзовых медали. На втором и третьем месте в общем зачёте расположились сборные Белоруссии и Китая.