Москва, 18 июня, 2024, 14:41 — ИА Регнум. Шведская компания H&M решила ликвидировать своё представительство в России, следует из данных ЕГРЮЛ.

Евгений Биятов/РИА Новости

Согласно реестру, компания находится в стадии ликвидации. Соответствующее решение было принято 17 июня.

Как передавало ИА Регнум, H&M сообщил о решении уйти с российского рынка в марте 2022 года после начала спецоперации на Украине. До конца года шведская компания распродавала остатки товаров, после чего закрыла все магазины в России.

В апреле 2023 года стало известно, что потери для иностранных компаний, владеющих розничными потребительскими брендами, из-за отказа от бизнеса в России могли составить в общей сложности 2 млрд долларов. Самые большие потери понесли H&M, а также испанская компания Inditex и голландская IKEA. Вместе они лишились более 1 млрд долларов.

Говоря о компаниях, которые покинули Россию из-за введения санкций, президент России Владимир Путин заявлял, что многих из них вынуждают к такому решению и что на российском рынке эти компании работали добросовестно. Россия при этом не несёт потерь, после ухода конкурентов развивается отечественный бизнес, уточнил глава государства. Он также пожелал уходящим компаниям «всего доброго».