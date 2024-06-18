Якутск, 18 июня, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обсуждал проблему возведения моста через реку Лену с министром финансов Антоном Силуановым.

Михаил Солунин/ТАСС

«Вчера говорил с Силуановым», — ответил Путин главе Якутии Айсену Николаеву, представлявшему мастер-план столицы республики.

По словам Николаева, мост необходим региону, поскольку это обеспечит Якутии прирост валового продукта на 3% и снизит прямые затраты бюджета на 4,7 млрд рублей.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин поручил построить мост через Лену к 2028 году. Изначально стоимость объекта оценивалась в 220 млрд рублей, сейчас же пересчитана и составит порядка 130 млрд рублей на пять лет.

Мост спроектирован с учетом особых условий строительства и эксплуатации: низкие температуры зимой, интенсивный ледоход, сильные паводки и сложная логистика завоза материалов на Крайний Север.

Новый мост свяжет федеральные автомобильные дороги «Лена» и «Колыма» с автодорогой «Вилюй», то есть фактически Восточную часть России с побережьем Охотского моря. Строительство Ленского моста позволит сформировать северный широтный пояс Восточная Сибирь — Мирный — Якутск — Магадан. К примеру, маршрут от Новосибирска до Магадана Ленский мост сократит на 905 км.