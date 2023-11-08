Москва, 8 ноября, 2023, 20:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил доложить о мерах для завершения до 2028 года строительства моста через реку Лену в районе Якутска. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«С учётом ранее данных поручений при участии органов исполнительной власти Республики Саха (Якутия) принять решения, обеспечивающие завершение до 2028 года строительства автодорожного мостового перехода через Лену в районе Якутска», — говорится в документе.

Отмечается, что поручение дано правительству РФ. Срок исполнения — 1 марта 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, на совещании по развитию дальневосточных городов 5 сентября Путин поручил создать достойные условия жизни в Анадыре, Магадане, Якутске. Глава государства назвал самой важной задачей на этом направлении создание эффективного транспортного узла, для чего нужно построить мост через Лену, провести запланированную реконструкцию федеральной автодороги «Колыма» и построить в Якутии мост через реку Алдан, что позволит обеспечить круглогодичное движение по этой трассе.