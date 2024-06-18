Москва, 18 июня, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Куратор игры «Синий кит» Александр Глазов в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой рассказал, почему не смог простить себе доведение до суицида девушки, которая в итоге едва не скончалась. Из-за попытки суицида подруги он был приговорён к тюремному заключению, а позднее отправился в зону СВО.

ИА Регнум Александр Глазов

Глазов отметил, что, по его мнению, искупить такую вину невозможно.

«Я думаю, это не простится здесь, в этом мире. Это может простить только Бог. Там меня будут судить», — сказал он.

Глазов рассказал, что отправился в зону боевых действий, чтобы искупить свою личную вину кровью, но, несмотря на потерю трёх пальцев и глаза, он не чувствует, что достиг цели. Он также отметил, что хотел отправиться не в зону СВО, а в Африку, но не смог этого сделать из-за имеющихся у него ограничений на выезд из страны.

Другой целью участия в военных действиях было желание помочь стране победить, сказал Глазов.

«Во-первых, я хотел искупить свою вину кровью. Во-вторых, я бы хотел, чтобы наше государство победило. Чтобы наши дети не видели, что творится. Я не желаю зла никому, но война есть война. Мы должны бороться», — сказал он.

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Глазов сказал, что, если после всех тех сражений, в которых он участвовал, он остался жив, то, вероятно, он ещё чем-то полезен миру. В то же время куратор «Синего кита» предположил, что до самой смерти не простит себе своей вины.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2019 года Люберецкий городской суд Московской области приговорил Глазова к шести годам колонии строгого режима по статье «Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства». Позднее он вступил в ЧВК «Вагнер» и отправился в зону СВО.

В интервью Марине Ахмедовой Глазов рассказал, из-за чего попал в тюрьму, как детские песенки спасали от страха и почему, несмотря на всё пережитое, не жалеет об участии в СВО.