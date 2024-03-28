Москва, 28 марта, 2024, 22:48 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов 28 марта отметил, что Дальний Восток имеет колоссальный потенциал.

Иван Шилов ИА Регнум

Глава государства подчеркнул, что Дальний Восток — это красивое, особое место на планете.

«Потенциал колоссальный, просто колоссальный, и потенциал вообще, и туристический в том числе», — сказал президент, добавив, что нет сомнения в том, что люди туда будут ездить.

Владимир Путин, говоря о стихии океанских и морских просторов, также признался, что, когда бывает «на каких-то морях — на Балтийском, на Чёрном море», — чувствует особую энергетику, мощь, и «это производит особое впечатление, безусловно, очень привлекает».

Как сообщало ИА Регнум, идею по созданию туристического кластера в Краснодарском крае одобрил президент России. Обратившись 28 марта к правительству с просьбой проработать эти вопросы, глава государства отметил, что регион от этого только выиграет.

Владимир Путин назвал приоритетным направлением создание круглогодичных курортов в российских регионах. Президент призвал развивать курорты в целом одновременно с развитием логистики и инфраструктуры, в том числе коммунальной и инженерной. Кроме того, российский лидер коснулся программы развития курортов «Пять морей и озеро Байкал», согласно которой в текущем десятилетии в Краснодарском и Приморском краях, в Санкт-Петербурге, Крыму, Дагестане, Калининградской и Запорожской областях появятся современные гостиничные комплексы.