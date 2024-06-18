Вена, 18 июня, 2024, 11:32 — ИА Регнум. Удары Вооружённых сил Украины (ВСУ) по территории России в рамках конфликта допустимы, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Согласно международному праву, такие нападения на Россию допустимы», — сказал он в интервью Neue Zürcher Zeitung.

Вместе с тем Нехаммер отметил, что Австрия является «нейтральной страной», которая «не оказывает Украине военную помощь».

Как передавало ИА Регнум, газета Politico ранее сообщила, что президент США Джо Байден тайно разрешил ВСУ обстреливать территорию России американским оружием. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил 9 июня, что ВСУ уже пользуются разрешением наносить удары американским оружием по России. По его словам, Вашингтону «не был смысла» не позволять Киеву стрелять через границу.

Президент Владимир Путин ранее призвал политиков стран НАТО осознать, что их призывы разрешить ВСУ наносить удары переданным Западом оружием по территории России могут спровоцировать серьёзные последствия.

Глава государства подчеркнул, что особенно о таких последствиях стоит думать европейским странам, которые, как правило, имеют небольшую территорию с очень высокой плотностью населения.