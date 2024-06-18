Москва, 18 июня, 2024, 09:52 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы зарегистрировал ещё пять ходатайств Следственного комитета о заочных арестах граждан иностранных государств по делу о наёмничестве. Об этом 18 июня сообщается на портале судов общей юрисдикции столицы.

The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

«Зарегистрированы материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Хусейна Д., Бабицкого М., Маргулиса Б., Макардл А., Митчелл А. Р.», — говорится в картотеке.

Им вменяется ч. 3 ст. 359 УК РФ («Участие наёмника в вооружённом конфликте или военных действиях»).

Как передавало ИА Регнум, 12 июня Басманный суд Москвы заочно приговорил к аресту грузинскую снайпершу Русудан Иванеишвили, члена «Грузинского национального легиона» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), по статье о наёмничестве.

Накануне, 17 июня, Басманный суд Москвы заочно арестовал ещё пять иностранных граждан за наёмничество. Суд удовлетворил ходатайства следствия о заочных арестах граждан Мильмана М., Киричек О., Мюррея А. Т., Чиковани Т. и Деметрашвили М.