Москва, 18 июня, 2024, 00:33 — ИА Регнум. Скончался режиссёр Камерной сцены имени Б. А. Покровского Большого театра Валерий Федоренко. Об этом сообщили в Telegram-канале театра.

t. me/bolshoi_theatre Режиссёр Валерий Федоренко

«17 июня на 62-м году жизни скоропостижно скончался Валерий Борисович Федоренко (06.12.1962 — 17.06.2024), режиссёр Камерной сцены им. Б. А. Покровского», — говорится в некрологе.

В Большом театре выразили соболезнования родным и близким покойного. О дате и месте прощания будет объявлено дополнительно.

По окончании Астраханской государственной консерватории Валерий Федоренко продолжил образование на факультете музыкального театра Российского института театрального искусства — в мастерской Бориса Покровского. Через несколько лет после учёбы в ГИТИСе он пришёл в Камерный театр. С 1996 Федоренко был солистом оперы, с 2011 — режиссёром Камерного музыкального театра (ныне Камерной сцены имени Б. А. Покровского Большого театра). С 2014 он являлся членом попечительского совета Культурного фонда «Алые паруса». Его неоднократно включали в состав жюри всероссийских конкурсов детского театрального творчества. С 2016 по 2024 год Федоренко был музыкальным руководителем московского Губернского театра.