Воскресенск, Московская область, 17 июня, 2024, 19:57 — ИА Регнум. Молодоц человек устроил флешмоб, чтобы развеселить пассажиров застрявшего на путях в Подмосковье из-за удара молнии электропоезда. Видео с танцами появилось в распоряжении ИА Регнум.

Кадр из видео

Из-за удара молнии в пригородном поезде около Воскресенска оборвало провода. Люди оказались заперты в вагонах на полтора часа.

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Чтобы развеселить пассажиров, один из них начал танцевать румбу. Спустя время парня поддержали и другие пассажиры. В результате одиночный танец перерос в общевагонную пляску.

Сообщается, что на место поломки прибыла ремонтная бригада, а сама электричка уже поехала.

16 июня шесть человек, включая трёх детей, застряли на колесе обозрения в Башкирии. Инцидент произошёл из-за попадания молнии на территорию Кармановской ГРЭС. По последним данным, никто из людей не пострадал, а сама ГРЭС уже вернулась в штатный режим работы.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что подросток погиб от удара молнии под Владимиром. Ещё четверо пострадавших доставили в больницу в Киржачском районе.