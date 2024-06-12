Владимир, 12 июня, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Подросток скончался от удара молнии во время грозы во Владимирской области, ещё четверых доставили в больницу, сообщили 12 июня в администрации Киржачского района.

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«11 июня от удара молнии, во время грозы, погиб подросток. Ещё четверо были доставлены в нашу районную больницу», — заявили в администрации.

Там отметили, что двоих подростков отпустили домой после медицинского обследования. Двоих пострадавших госпитализировали в районную больницу города Александрова.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 31 мая пожилой житель Балашихи погиб от удара молнии, когда шёл по улице с зонтом во время грозы. По информации СК, прохожие обнаружили тело 63-летнего мужчины на шоссе Энтузиастов с ожогами и электрометками. Молния ударила в зонт, мужчина скончался на месте.

10 февраля от удара молнии скончался 35-летний футболист индонезийского клуба «Персикас Субанг» Септиан Рахарджа. По информации источника, трагедия произошла днём 10 февраля на стадионе «Силиванги». После удара молнии пострадавшего доставили в городскую больницу, где он скончался от полученных травм.

В июне 2023 года молния убила 16-летнего подростка в Новосибирской области. Он спрятался от дождя под деревом во время грозы в лесном массиве с 13-летним приятелем, который также пострадал от электрического разряда, но выжил. Его госпитализировали.