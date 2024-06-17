Москва, 17 июня, 2024, 18:56 — ИА Регнум. Дни Красноярского края пройдут с 18 по 20 июня на международной выставке-форуме «Россия». Гости павильона «Роснефти» на ВДНХ узнают о проектах компании в одном из стратегических регионов ее присутствия.

Пресс-служба ПАЛ «НК «Роснефть» На ВДНХ пройдут Дни Красноярского края

На выставке будет представлена грантовая программа, которая уже десять лет проводится в Эвенкии. За это время компания «Востсибнефтегаз» реализовала порядка 30 проектов, направленных на развитие научных знаний, сохранени6 биологического разнообразия, а также поддержку традиционного уклада жизни коренных малочисленных народов Севера.

«РН-Ванкор» представит серию национальных азбук коренных народов Таймыра — иллюстрации к книгам выполнены школьниками Таймыра. Для всех желающих представители коренных народов Таймыра проведут урок ненецкого языка.

С презентацией о бережном отношении к окружающей среде выступит представитель «Славнефть-Красноярскнефтегаза», который расскажет, как пластиковые бутылки прошли путь переработки вторичного сырья и превратились в мягкие игрушки.

Агентство по туризму Красноярского края представит туристические маршруты региона, включающие уникальные объекты, такие как исторический город-музей Енисейск с его живописной архитектурой XIX века. В этом старинном сибирском городке 18 храмов, купеческие усадьбы, ежегодно проводится кулинарный праздник «Енисейская уха», где можно отведать одно из культовых блюд — наливную уху, приготовленную из енисейских рыб.

Еще один маршрут — в музей-заповедник Шушенское с этнокомплексом под открытым небом — сохранившейся и частично реконструированной центральной частью села, где проходила ссылка В. И. Ленина. Ежегодно здесь проходит масштабное музыкальное событие — фестиваль «Мир Сибири» для ценителей этники, фольклора и ремесел, ежегодно собирающее 35 тысяч участников.

Любителей активного отдыха заинтересует туристический маршрут в природный парк «Ергаки» с удивительной по красоте горной местностью Западного Саяна. Также гостей выставки ждет удивительная видео-экскурсия в Музей вечной мерзлоты, занимающий пять этажей подо льдом. В 30-е годы прошлого века подземелье за Полярным кругом строили как лабораторию для изучения свойств вечной мерзлоты, а в 60-х годах основали музей.

Для детей и взрослых предусмотрена развлекательная программа с познавательными викторинами о животных красноярского севера. За правильные ответы в познавательных викторинах посетители павильона смогут получить призы — уникальные интерактивные аудиоколонки в виде кукол с национальным фольклором. Каждая кукла олицетворяет собой один из пяти этносов, населяющих Таймырский полуостров — долган, ненцев, нганасан, эвенков и энцев. Национальные песни и сказки, которые рассказывают куклы, были специально записаны нефтяниками в сотрудничестве с Таймырским домом народного творчества.

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу президента РФ Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года на территории ВДНХ.