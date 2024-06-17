Москва, 17 июня, 2024, 18:43 — ИА Регнум. В Москве продолжается фестиваль «Усадьбы Москвы», в рамках которого пройдут различные лекции, концерты, мастер-классы и усадебные игры. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

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В этот раз программа фестиваля включает в себя такие направления как «Усадебный кластер «Басманный», и «Городская дача».

В рамках первого направления все желающие смогут ознакомиться с городскими усадьбами Басманного района. 21 июня в сад имени Баумана состоится лекция «Басманный район XVIII века». Её прочитает детская писательница и создательница краеведческого проекта «Город наизнанку» Анна Меньшова (Хельга Патаки). Затем в 20:00 в саду состоится концерт «Московский бал».

Второе направление «Городская дача» объединяет шесть усадеб: Коломенское, Кузьминки, Измайлово, Царицыно, Михалково и Екатерининский парк. Внутри этих площадок организованы мастерские, пленэры, игры на свежем воздухе.

Так 19 июня в музее-заповеднике «Коломенское» пройдёт мастер-класс по каллиграфии, которая раньше считалась отдельным видом искусства. 22 и 23 июня в этом же заповеднике пройдут усадебные игры, включающие в себя некогда популярные городки, серсо, крокет, бадминтон и петанк. А в усадьбе князей Голицыных Влахернское-Кузьминки в те же дни в 20:00 будет открыт кинотеатр под открытым небом. На этом мероприятии покажут различные фильмы из золотой коллекции кинофонда, в том числе комедии и исторические картины.

9 июня мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в рамках фестиваля «Усадьбы Москвы» с 15 июня по 15 сентября запланировано более 2,5 тысяч мероприятий. Также он отметил, что в этом году площадками для проведения фестиваля стали 21 городская усадьба и 19 загородных, что в два раза больше, чем в прошлые сезоны.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июня мэр Москвы сообщил о старте ещё одного масштабного фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!», в рамках которого на протяжении 100 дней будут проходить различные мероприятия, связанные с летними активностями. Например, набережные столицы станут местом для спортивных тренировок, а на Покровском бульваре устроят литературные чтения.