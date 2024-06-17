Чехия, 17 июня, 2024, 16:33 — ИА Регнум. Один военнослужащий погиб при взрыве снарядов на полигоне Либава на востоке Чехии, сообщила 17 июня пресс-служба вооружённых сил страны.

VALDA KALNINA/EPA/TASS

Ещё восемь человек, в том числе один гражданский служащий полигона, получили ранения и доставлены в госпитали, сообщили в ВС страны.

«Один военнослужащий погиб в результате взрыва на военном полигоне Либава. Ещё семь военных и один гражданский служащий были доставлены в военный и учебный госпитали в Оломоуце», — проинформировали военные.

Армия оповестила о случившемся близких погибшего и пострадавших, отметила пресс-служба. Также ВС Чехии пообещали сообщить «о дальнейшем развитии событий».

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-служба чешской армии заявила о «серьёзном происшествии в учебном пространстве» полигона Либава и сообщила, что в результате «взрыва неустановленного боеприпаса» есть пострадавшие.

На место происшествия вылетел вертолёт спасательной службы. Дело расследует военная полиция Чехии.

Представитель службы спасения Оломоуцкого края заявил журналистам, что не может дать подробную информацию о происшествии, так как оно касается военного объекта.

В результате ЧП ранения получили девять человек. Восьмерых пострадавших доставили в госпитали, рассказал изданию представитель больницы города Оломоуц Адам Фритшер. О состоянии пострадавших не сообщалось.