Москва, 17 июня, 2024, 14:55 — ИА Регнум. В ночь с 17 на 18 июня температура в Москве будет находиться в диапазоне от +17 до +19 °C. Это намного выше средней июньской ночной температуры в +11,5 °C, сообщила главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова в Telegram-канале.

Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Редкое для середины июня явление Позднякова назвала «тропическими ночами». По её словам, этот феномен встречается раз в семь-восемь лет.

«Прошедшая ночь в Москве выдалась очень теплой. На карте показана минимальная температура воздуха в каждом округе. Ниже +16,6 ни один наш датчик не отметил. Ближайшей ночью ждем +17…+19 градусов», — добавила синоптик.

8 июня научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал тёплое лето в России с довольно переменчивой погодой. Ожидается, что в северной и европейской частях страны температура летом будет выше нормы.

С начала этой недели москвичам пообещали грозовые дожди, из-за которых в столице может выпасть до 30 миллиметров осадков. Наиболее сильные ожидают в понедельник. Столбики термометров при этом будут в диапазоне от +23 до +26 °C. Во вторник, 18 июня, температура днём составит от +20 до +25 °C, ночью — от +13 до +15 °C.

12 июня ИА Регнум сообщало о сильном ливне, который обрушился на Москву. В городе выпало 45% месячной нормы осадков. В течение дня сильные дожди в Москве продолжились. В итоге оказался затоплен участок Филёвской линии метро, автобусы на некоторых улицах попали по половину салона в воду, а некоторые квартиры затопило потоками воды с потолка.