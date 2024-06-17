Москва, 17 июня, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Москва и Пекин активно сотрудничают в сферах развития транспорта и инфраструктуры, туризма, здравоохранения, торговли, культуры и образования. И это взаимодействие продолжит развиваться. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин в ходе встречи с секретарем пекинского горкома Компартии КНР господином Инь Ли.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«Сегодня Китай и Россия стали одними из самых главных экономических партнеров. И на примере Москвы мы видим, что объемы экономического взаимодействия увеличились более чем на 40%», — сказал мэр российской столицы.

Собянин подчеркнул, что Москва и Пекин являются лидерами в области экономического и социального развития. Кроме того, оба города занимаются решением схожих проблем в области транспорта, городского планирования и здравоохранения. Так, китайские партнеры помогают российской столице в строительстве метро.

«С прошлого года мы с Пекином развиваем проект UrbanTransportData — международную аналитическую платформу для сбора, анализа, визуализации и публикации транспортных показателей крупнейших мегаполисов», — подчеркнул Собянин.

Расширяется и сотрудничество в сфере культуры и образования. Так, в московских школах введено углубленное изучение китайского языка. Помимо этого, Москва стала привлекательным туристическим и деловым центром для китайских граждан. За 2023 год её посетили более 244 тыс. туристов и предпринимателей из Китая, что в 5,5 раза больше, чем в 2022 году.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Сергей Собянин рассказал о развитии туризма в Москве. По планам, к 2030 году российская столица будет принимать ежегодно 52 млн туристов, из них 6 млн — иностранных. В основном речь идёт о туристах из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и СНГ. При этом, по предварительным оценкам экспертов, выручка отрасли вырастет в 2,7 раза, до 3,6 трлн рублей. Объём «туристических денег» в доходной части бюджета увеличится до 500 млрд рублей.

Председатель комитета по туризму Москвы Евгений Козлов, в свою очередь, сообщил, что в 2023 году Москву посетили 3,7 млн деловых туристов — это на 7% больше, чем в 2022-м. В их числе были как гости из регионов, так и приехавшие из Китая, Индии, Турции и других стран.