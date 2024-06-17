Задержанный экс-чиновник Минсельхоза заявил, что не знает причину розыска
Москва, 17 июня, 2024, 11:41 — ИА Регнум. Бывший чиновник Минсельхоза Олег Донских, задержанный в Подмосковье после 12 лет розыска, заявил, что причина интереса правоохранителей ему неизвестна. Это следует из видеозаписи, опубликованной 17 июня ФСБ.
На кадрах видно, как мужчина подошёл к автомобилю с пакетом в руках, после чего к нему подбежали трое оперативников и заставили лечь на землю. В следующем фрагменте Донских отвечал на вопросы.
Экс-чиновник заявил, что о розыске ему известно, но он не знает, какие именно преступления ему инкриминируют. Донских сообщил, что живёт в Московской области с 2008 года.
Как сообщало ИА Регнум, ранее в ФСБ проинформировали о задержании бывшего начальника департамента административной работы Министерства сельского хозяйства Олега Донских, который скрывался от следствия с 2012 года. Он фигурирует в уголовном деле о хищении более 2 млрд рублей.
Донских задержали в Истринском районе Подмосковья, уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк. Она отметила, что в 2007 и 2008 годах, по данным следствия, Донских с сообщниками — предпринимателями из Липецкой области — похитили выданные банком кредиты, а также присвоили средства, выделенные на строительство спиртзавода, элеватора и молочной фермы. Соучастники были задержаны, в 2017 году суд признал их вину и приговорил к заключению на девять и 11,5 лет.