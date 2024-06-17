Москва, 17 июня, 2024, 11:41 — ИА Регнум. Бывший чиновник Минсельхоза Олег Донских, задержанный в Подмосковье после 12 лет розыска, заявил, что причина интереса правоохранителей ему неизвестна. Это следует из видеозаписи, опубликованной 17 июня ФСБ.

Кадр из видео Олег Донских

На кадрах видно, как мужчина подошёл к автомобилю с пакетом в руках, после чего к нему подбежали трое оперативников и заставили лечь на землю. В следующем фрагменте Донских отвечал на вопросы.

Экс-чиновник заявил, что о розыске ему известно, но он не знает, какие именно преступления ему инкриминируют. Донских сообщил, что живёт в Московской области с 2008 года.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее в ФСБ проинформировали о задержании бывшего начальника департамента административной работы Министерства сельского хозяйства Олега Донских, который скрывался от следствия с 2012 года. Он фигурирует в уголовном деле о хищении более 2 млрд рублей.

Донских задержали в Истринском районе Подмосковья, уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк. Она отметила, что в 2007 и 2008 годах, по данным следствия, Донских с сообщниками — предпринимателями из Липецкой области — похитили выданные банком кредиты, а также присвоили средства, выделенные на строительство спиртзавода, элеватора и молочной фермы. Соучастники были задержаны, в 2017 году суд признал их вину и приговорил к заключению на девять и 11,5 лет.