Киев, 17 июня, 2024, 09:13 — ИА Регнум. Ряд стран, которые «традиционно имеют хорошие отношения с Россией», на саммите в Швейцарии впервые предложили Киеву свои каналы коммуникации с Москвой, сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Максим Гучек/РИА Новости

«Неожиданно, что некоторые страны, которые традиционно имеют хорошие отношения с Россией, впервые заявили, что они готовы предложить свои каналы коммуникации с российской стороной», — сказал он в интервью украинскому изданию «Зеркало недели».

По данным издания, такие предложения поступили на «саммите мира» в Швейцарии в во время закрытых дискуссий об обмене пленными.

Как передавало ИА Регнум, 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке прошла конференция по Украине, на которую не пригласили Россию. Итоговый документ, призывающий к соблюдению ядерной, продовольственной и гуманитарной безопасности, изначально поддержали 80 стран из 93 прибывших на саммит.

Вечером 16 июня стало известно, что Ирак и Иордания отозвали подписи под коммюнике саммита по Украине. Таким образом, число государств, не поддержавших итоговый документ, возросло до 15. Среди них, помимо уже названных, — Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Колумбия, Ливия, Мексика, Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Таиланд, ЮАР и Ватикан.

14 июня президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона готова к проведению мирных переговоров по Украине, если Киев выведет свои войска с территорий Донецкой и Луганской Народных Республик и Запорожской и Херсонской областей. Также глава государства отметил, что ВС России прекратят огонь, если украинская сторона откажется от планов по вступлению в НАТО.