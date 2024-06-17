Москва, 17 июня, 2024, 07:03 — ИА Регнум. В Государственную думу Российской Федерации внесут проект закона, предусматривающего возможность превышения необходимой самообороны в случае проникновения агрессора в жилище. Об этом в понедельник, 17 июня, сообщил глава комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Иван Шилов ИА Регнум Госдума

Согласно пояснительной записке законопроекта, опубликованной в Telegram-канале депутата, инициатива предлагает дополнение к статье 37 УК РФ («Необходимая оборона»), которая регулирует пределы обороны исключительно в пределах жилища обороняющегося. Под жилищем подразумевается место постоянного или временного проживания гражданина.

Дополнение к закону предлагает пересмотреть положение актуальной редакции Уголовного кодекса, подразумевающее необходимость обороняющегося заранее просчитать последствия применения физической силы в отношении агрессора, поскольку в этом случае сторона, представляющая угрозу в чужом жилище, находится в более выгодном положении.

«Рассматриваемый законопроект призван не только закрепить право граждан защищаться на своей территории при незаконном проникновении в их жилище, но и призван фактически переломить судебную практику в пользу граждан», — говорится в пояснительной записке.

По словам Нилова, инициатива также поможет избежать возможного предъявления правоохранительными органами несправедливого обвинения о превышении пределов необходимой обороны.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что группа депутатов внесёт в Государственную думу законопроект, запрещающий работодателям выплачивать на руки сотрудникам зарплату, размер которой меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ). Ярослав Нилов, выступивший одним из авторов инициативы, назвал недопустимой практику, при которой с зарплаты, равной МРОТ, удерживается подоходный налог, в результате чего люди получают доход меньше установленного минимума.