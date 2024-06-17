Владивосток, 17 июня, 2024, 06:48 — ИА Регнум. Американский военнослужащий Гордон Блэк, которого арестовали в Приморском крае по обвинениям в угрозе убийством и краже, не признал свою вину по первому пункту. Об этом он заявил 17 июня в зале Первомайского районного суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Вину в угрозе убийством не признаю, в краже — частично, умысла на кражу не было», — сказал подсудимый, слова которого приводит «Коммерсантъ».

По данным следствия, в апреле Блэк поссорился со своей девушкой во Владивостоке, куда приехал после знакомства в Корее. В ходе конфликта мужнина схватил потерпевшую за шею, что она восприняла это как реальную угрозу своей жизни. Кроме того, американец похитил у девушки деньги.

Блэк утверждает, что заявительница сама спровоцировала его на драку. Обвиняемый уточнил, что в день конфликта девушка якобы выпила около половины бутылки водки, а он алкоголя не употреблял.

По словам подсудимого, между ними произошла ссора на бытовой почве, и потерпевшая первой проявила агрессию, бросила в него тарелку и ударила по лицу. Американец также заявил, что вернул её деньги уже на следующий день.

Блэк также сообщил, что за время знакомства (с октября 2022 года) перевёл девушке в общей сложности 300-400 тыс. руб, а во Владивостоке он арендовал квартиру для их совместного проживания. В суде Блэк общается с помощью переводчика.

Как сообщало ИА Регнум, Гордона Блэка задержали 2 мая. Он находился в одной из гостиниц Владивостока. 7 мая Приморский краевой суд арестовал американца до 2 июля.

В свою очередь в минобороны США заявили, что военный отправился во Владивосток без разрешения руководства. О том, что произошло с американцем уведомили его семью. Власти США оказывают обвиняемому консульскую поддержку.

Следствие возбудило в отношении Блэка уголовное дело по пункту «в» ч. 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба») и по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).