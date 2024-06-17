Киев, 17 июня, 2024, 06:29 — ИА Регнум. На службу в Вооружённые силы Украины поступило более 2,7 тысяч человек, освобождённых из украинских тюрем. Об этом 16 июня сообщило американское издание The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Чтобы восполнить острую нехватку пехоты на линии фронта… более 2750 человек были освобождены из украинских тюрем с тех пор, как в мае был принял закон, разрешающий осуждённым поступать на военную службу», — говорится в материале.

Отмечается, что возможность вступить в ВСУ получили преступники, осуждённые за торговлю наркотиками, совершение вооружённых нападений, убийств и другие тяжкие преступления.

«Практика освобождения заключённых для участия в боевых действиях является последним признаком борьбы Киева за пополнение своих сил», — считают журналисты.

Один из заключённых сообщил WP о своих опасениях, что украинское командование будет относиться к ним более бесчеловечно, чем к рядовым военнослужащим, и отправлять на так называемые «мясные штурмы».

Как передавало ИА Регнум, 8 мая Верховная рада Украины приняла законопроект о мобилизации осуждённых. Утверждается, что мобилизация осуждённых якобы является добровольной. Только в первую волну планируется мобилизовать не менее четырёх тысяч заключённых. 27 мая министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что из пополнивших ВСУ осуждённых планируется сформировать штурмовые отряды. По его словам, такие подразделения будут состоять исключительно из бывших заключённых.