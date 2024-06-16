Украинский офицер раскрыл преимущество российских солдат перед бойцами ВСУ
Украинский командир: российские солдаты окапываются лучше, чем бойцы ВСУ
Киев, 16 июня, 2024, 21:26 — ИА Регнум. Российские солдаты окапываются гораздо лучше, чем украинские, заявил командир инженерно-авиационной группы спецназа «Крылья Омеги» ВСУ с позывным Айрон на YouТube-канале «Новости. Live».
Его попросили прокомментировать провал обороны украинской армии на севере Харьковской области. Командир группы признал, что российские военные умеют возводить фортификационные сооружения, чего не скажешь про украинских.
«Они [российские военнослужащие] окапываются просто колоссально. Наши так не окапываются. Это факт, который нужно признать», — сказал украинский офицер.
Он добавил, что его всегда удивляло, насколько мотивированы российские солдаты. По его мнению, украинскую армию губит то, что в ней не способны признавать проблемы, а без этого не получится их решать.
Как сообщало ИА Регнум, Государственное бюро расследований Украины 27 мая объявило о начале расследования в связи с провалом обороны во время наступления Вооружённых сил России на севере Харьковской области. Ведомство отметило, что российские подразделения быстро прорвали первый эшелон обороны ВСУ и заняли ряд населённых пунктов. Следователи проверят, как в регионе обеспечили фортификацию.
13 мая украинский офицер Денис Ярославский рассказал журналистам, что в Харьковской области фактически не было укреплений первой линии обороны, даже не установили мины. Он заявил, что это были саботаж и воровство чиновников.