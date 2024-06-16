Киев, 16 июня, 2024, 21:26 — ИА Регнум. Российские солдаты окапываются гораздо лучше, чем украинские, заявил командир инженерно-авиационной группы спецназа «Крылья Омеги» ВСУ с позывным Айрон на YouТube-канале «Новости. Live».

Иван Шилов ИА Регнум Окопы Украина

Его попросили прокомментировать провал обороны украинской армии на севере Харьковской области. Командир группы признал, что российские военные умеют возводить фортификационные сооружения, чего не скажешь про украинских.

«Они [российские военнослужащие] окапываются просто колоссально. Наши так не окапываются. Это факт, который нужно признать», — сказал украинский офицер.

Он добавил, что его всегда удивляло, насколько мотивированы российские солдаты. По его мнению, украинскую армию губит то, что в ней не способны признавать проблемы, а без этого не получится их решать.

Как сообщало ИА Регнум, Государственное бюро расследований Украины 27 мая объявило о начале расследования в связи с провалом обороны во время наступления Вооружённых сил России на севере Харьковской области. Ведомство отметило, что российские подразделения быстро прорвали первый эшелон обороны ВСУ и заняли ряд населённых пунктов. Следователи проверят, как в регионе обеспечили фортификацию.

13 мая украинский офицер Денис Ярославский рассказал журналистам, что в Харьковской области фактически не было укреплений первой линии обороны, даже не установили мины. Он заявил, что это были саботаж и воровство чиновников.