Киев, 27 мая, 2024, 21:21 — ИА Регнум. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины проводит досудебное расследование в связи с провалом обороны ВСУ в ходе наступления российской армии, начавшегося на севере Харьковской области. Об этом пресс-служба ведомства сообщила 27 мая.

(сс) Министерство обороны Украины

Как отметили в ГБР, российские войска 10 мая быстро прорвали первый эшелон обороны украинской армии и взяли под контроль несколько населённых пунктов. Следователи проверят, насколько были обеспечены и укомплектованы подразделения ВСУ, оказавшиеся на пути наступающих российских военных. Также они проверят, какой был уровень фортификации в регионе и действия командиров всех уровней.

«Уже установлено поминутное развитие событий. Назначен ряд важных экспертиз, которые планируется завершить в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Расследование проводится по признакам преступлений, предусмотренных статьями уголовного кодекса Украины, касающихся самовольного оставления поля боя и халатного отношения к воинской службе. Следователи подозревают, что командование и военнослужащие соединений, находящихся в Харьковской области, не организовали оборону должным образом, что привело к потерям личного состава и военной техники. В деле фигурируют 28 военных.

Как передавало ИА Регнум, российская группировка войск продолжает развивать наступление, начавшееся 10 мая в Харьковской области. Официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил 27 мая об освобождении в регионе села Ивановка и занятии более выгодных рубежей. Накануне он сообщил об освобождении от ВСУ села Берестовое.

По данным The New York Times, командиры украинских подразделений начали обвинять друг друга в провале обороны в Харьковской области. Кроме того, в ВСУ заявили, что одной из главных причин сложившейся ситуации стало отсутствие необходимых укреплений, в том числе фортификационных сооружений и минных заграждений на первой линии обороны, что явилось следствием повсеместной коррупции и воровства.

17 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что российская армия продвигается под Харьковом в соответствии с планом. Он объяснил, что действия Вооружённых сил направлены на создание санитарной зоны в ответ на обстрелы Белгорода со стороны ВСУ. Глава государства также заявил об отсутствии на сегодняшний день планов брать Харьков под контроль.