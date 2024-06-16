Хертогенбос, Нидерланды, 16 июня, 2024, 20:39 — ИА Регнум. Российская теннисистка, 15-я ракетка мира Людмила Самсонова стала победительницей турнира категории WTA-250 в нидерландском Хертогенбосхе. В финальном матче она обыграла представительницу Канады Бьянку Андрееску.

(сс) si.robi Людмила Самсонова

Встреча продолжалась 2 часа 34 минуты и завершилась со счётом 4:6, 6:3, 7:5.

Самсонова два раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти. На счету её соперницы четыре эйса, четыре двойные ошибки и четыре брейка из шести.

Этот титул стал первым для Самсоновой в 2024 году. Всего в её активе пять побед на турнирах под эгидой WTA.

Как передавало ИА Регнум, 15 июня глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил, что теннисисты Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Людмила Самсонова не будут выступать на Олимпийских играх в Париже.

До этого сообщалось, что Хачанова могут отстранить от участия в Олимпиаде из-за публикации в соцсетях поздравления с георгиевской лентой. Фото спортсмен опубликовал в День победы, 9 мая, поздравив своих подписчиков, на что обратили внимание украинские фанаты.