Ленинградская область, 16 июня, 2024, 19:03 — ИА Регнум. Водолазы нашли в Финском заливе, под Кронштадтом, тело пропавшего 77-летнего экс-главы Красного Села Николая Колошинского, сообщил 16 июня телеканал «Россия 1».

Соцсети Николай Колошинский

По информации журналистов, бывший чиновник 13 июня отправился на рыбалку на своё любимое место у дамбы в Финском заливе, но не вернулся и перестал выходить на связь. Родственники начали искать его, сын обнаружил лодку отца на берегу залива, после чего на место вызвали водолазов.

Колошинский был главой Красного Села с марта 2009 года по декабрь 2014 года. Потом он был депутатом этого муниципального образования. В декабре 2020 года его лишили мандата после обращения губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова из-за неверных данных в декларации о доходах.

6 июня на Большом пруду Екатерининского парка в Царском Селе перевернулся понтон во время разворота. На нём в это время были 24 человека. Четверых человек, пострадавших в результате инцидента, доставили в больницу, один из них умер.