Санкт-Петербург, 6 июня, 2024, 09:04 — ИА Регнум. Понтон перевернулся на Большом пруду Екатерининского парка в Царском Селе, один человек погиб, трое пострадали. Об этом 6 июня сообщили в главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

Алексей Даничев/РИА Новости

Отмечается, что понтон перевернулся при выполнении разворота, в этот момент на нём находились 24 человека.

«Четверо пассажиров понтона для оказания квалифицированной медицинской помощи были доставлены в больницу, где один из них впоследствии скончался», — сообщили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»).

Как передавало ИА Регнум, в апреле на озере Байкал в Иркутской области перевернулась аэролодка, в которой находились шестеро человек. Лодка попала в ледовую трещину и стала тонуть. Четыре человека смогли выбраться на лёд, а двое утонули, не успев выбраться из судна.

В Курганской области в апреле утонул пьяный мужчина. Он переходил по пешеходному мосту, которым запретили пользоваться на время половодья, и упал в воду.