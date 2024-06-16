Москва, 16 июня, 2024, 18:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил Бориса Титова спецпредставителем по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Указ главы государства опубликован 16 июня на официальном портале правовой информации.

РИА Новости/Евгений Биятов Борис Титов

«Назначить Титова Бориса Юрьевича специальным представителем президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития», — сказано в документе.

Эту должность с 2020 по 2022 год занимал Анатолий Чубайс.

Титов в 2012 году был назначен на пост уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей. В 2017 году его переназначили на эту должность на пятилетний срок.

Как передавало ИА Регнум, Путин 12 июня подписал указ об образовании новых управлений в администрации президента. Глава государства постановил создать управление по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, управление по вопросам национальной морской политики, управление по вопросам формирования и деятельности Госсовета, управление по госполитике в гуманитарной сфере и управление по госполитике в сфере оборонно-промышленного комплекса.