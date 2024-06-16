Москва, 16 июня, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не смог произнести проповедь после литургии в храме Христа Спасителя 16 июня по случаю Дня памяти святых отцов I Вселенского собора.

Михаил Терещенко/ТАСС Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

«Господь ограничил сегодня мой голос к концу службы, поэтому не смогу по обыкновению произнести проповедь», — объяснил он прихожанам.

Патриарх Кирилл попросил собравшихся в храме с пониманием отнестись к его немощи и помолиться о нём.

Перед этим он провёл богослужение и обряд возведения архимандрита Феодосия (Шитова) в сан епископа Алатырского и Порецкого. Феодосий стал правящим архиереем Алатырской епархии (Чувашская митрополия).

Воскресный день и праздник отцов Первого Вселенского собора отмечают 16 июня. Это единственное воскресенье между Вознесением и праздником Святой Троицы. Оно посвящено Первому Вселенскому собору, который состоялся в городе Никее в 325 году. Именно тогда был утвержден Никейский Символ веры.