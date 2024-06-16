Пермь, 16 июня, 2024, 16:29 — ИА Регнум. В Перми женщина выгуливала ребёнка, привязав к его руке верёвку. Об этом 16 июня сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Кадр из видео

«В Перми женщина привязала к руке ребёнка верёвку и вывела его в таком виде на прогулку», — говорится в сообщении.

Отмечается, что она применяла в отношении мальчика физическую силу.

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Следователи возбудили уголовное дело о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей (ст. 156 УК РФ). Глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования инцидента.

Как сообщало ИА Регнум, в январе жительница Екатеринбурга заставила малолетнего сына выйти на улицу без обуви. Ребёнок прошел около 15 метров и вернулся домой. Мальчика, который шёл по снегу в одних носках, плакал и жаловался идущей рядом матери, что не чувствует ног, заметили неравнодушные жители Екатеринбурга, они обратились в полицию.

Женщина так поступила якобы в воспитательных целях. Накануне мальчик слишком долго гулял в мороз с их мопсом, и у собаки замёрзли лапы. Мать наглядно решила показать сыну, что он был неправ. Впоследствии она признала вину и пообещала, что такое больше не повторится.