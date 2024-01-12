Екатеринбург, 12 января, 2024, 16:12 — ИА Регнум. Екатеринбурженка Анна, которая в воспитательных целях отправила своего семилетнего сына гулять с собакой в 23-градусный мороз в одних носках, признала, что виновата в произошедшем. В беседе с порталом E1.RU она пообещала, что такое больше не повторится.

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Тридцатиоднолетняя женщина сообщила, что её старший сын занимается хоккеем, постоянно находится на ледовой арене, и там всегда прохладно, поэтому с ним ничего не случится.

«У меня ребёнок имеет весьма серьезную спортивную подготовку. Он закалён в принципе», ― добавила женщина.

При этом она заверила, что то, что было вчера, произошло впервые, такому нет оправдания.

«Я сама в этом виновата, и больше такого не повторится однозначно», — сказала Анна.

Как сообщало ИА Регнум, в Екатеринбурге местная жительница заставила малолетнего сына выйти на улицу без обуви. Ребёнок прошел около 15 метров и вернулся домой.

Мальчика, который шёл по снегу в одних носках, плакал и жаловался идущей рядом матери, что не чувствует ног, заметили неравнодушные жители Екатеринбурга. Они обратились в полицию. Также инцидент привлёк внимание следственных органов и уполномоченного по правам ребёнка. Началось расследование.

Женщина так поступила якобы в воспитательных целях. Накануне мальчик слишком долго гулял в мороз с их мопсом, и у собаки замёрзли лапы. Мать наглядно решила показать сыну, что он был неправ.

Адвокат Сергей Колосовский заявил, что сразу обвинять женщину в жестоком обращении с ребенком не стоит, сначала нужно понять, что именно заставило её вывести ребенка без обуви на улицу. По его словам, если в поступке женщины всё-таки найдут признаки жестокого обращения, то ей грозит уголовное дело по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних»).