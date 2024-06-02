Москва, 2 июня, 2024, 15:45 — ИА Регнум. Сотрудники Московского физико-технического института (МФТИ) создали самую маленькую схему метро в мире размером два квадратных сантиметра, сообщалось на официальном портале мэра Москвы Сергея Собянина.

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«Специалисты Московского физико-технического института нанесли изображение на кремниевую пластину методом литографии. Закрепили рисунок золотым напылением. Миниатюра в половину почтовой марки в точности повторяет ее транспортный аналог — представлены все 430 станций метро, МЦК и МЦД», — отметил мэр столицы.

Линии в миниатюре практически в два раза тоньше человеческого волоса и в 13 раз меньше, чем на оригинальных схемах в метро. Размер шрифта для названий станций составил всего 15 микрон (0,015 миллиметра).

Посмотреть на схему можно будет в Музее истории Московского физико-технического института и в Народном музее Московского метрополитена на пересадочном узле «Деловой центр».

Как сообщало ИА Регнум, 18 и 19 мая в Москве в честь 89-летия со дня открытия первой линии метро прошёл парад поездов. Через станции Большой кольцевой линии (БКЛ) проехали девять составов разных эпох метрополитена. Среди них — «Номерной», Еж-3, «Русич», «Москва» и «Москва-2020».

Отмечалось, что впервые в параде участвовала модификация поезда «Ока» со сквозным проходом. За расцветку она получила прозвище «баклажан». Также пассажиры увидели новейшие составы «Москва-2024», курсирующие на Замоскворецкой линии метро. Первым в колонне стал ретропоезд «Сокольники». Его спроектировали к 75-летию московского метро, чтобы показать, как выглядели первые вагоны. В любой день на нём можно проехать на Сокольнической линии.