Токио, 16 июня, 2024, 15:01 — ИА Регнум. Японские врачи предупредили о стремительном росте числа заболеваний бактериями стрептококка с необычно высоким уровнем смертности, сообщило The Japan Times.

TASS/ dpa/picture-alliance

«Большинство смертей происходит в течение 48 часов», — заявил Кен Кикучи, профессор инфекционных заболеваний в Токийском медицинском университете.

Как предупредили врачи, при нынешнем уровне заражения число случаев заболевания в Японии может достичь 2500 в этом году, а уровень смертности составит 30%. По данным Национального института инфекционных заболеваний, число случаев синдрома стрептококкового токсического шока (STSS) ко 2 июня 2024 года достигло 977, в то время как за весь прошлый год показатель составил 941.

Болезнь, вызванная редкой бактерией, повреждающей ткани, распространяется в Японии после того, как страна ослабила ограничения эпохи COVID.

National Institute of Infectious Diseases

Стрептококк группы А вызывает обычно отёк и боль в горле у детей, но некоторые типы бактерий могут привести к быстрому развитию таких симптомов, как отёк конечностей, лихорадка, низкое давление, за которыми могут последовать некроз, проблемы с дыханием, отказ органов. В итоге это может привести к летальному исходу. В группе риска находятся люди старше 50 лет.

Помимо Японии, ещё как минимум пять европейских стран сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о росте случаев инвазивного стрептококка группы А (iGAS), к которому относится STSS. В ВОЗ также заявили, что рост заболеваемости последовал за отменой ограничений COVID-19.

Как сообщало 15 мая ИА Регнум, в Японии рекордными темпами растёт количество случаев заражения гемолитическим стрептококком. Заболевание приводит к некрозу конечностей и полиорганной недостаточности. С начала 2024 года в Японии выявили в 2,76 раза больше случаев заражения, чем за аналогичный период прошлого года. Инфекционную болезнь вызывают бактерии стрептококка группы А.

За весь 2023 год в Японии выявили 941 случай заражения гемолитическим стрептококком, что стало рекордом с момента начала наблюдений в 1999 году. Самое большое число (145 случаев) заразившихся выявили с начала 2024 года в Токио.