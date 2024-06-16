Москва, 16 июня, 2024, 14:27 — ИА Регнум. В Москве специалисты начали благоустраивать территории школ и детских садов. Работы стартовали 1 июня и продлятся в течение летних каникул, сообщил в Telegram-канале мэр Сергей Собянин.

РИА Новости/Екатерина Чеснокова

«В планах — привести в порядок больше 120 территорий», — отметил градоначальник.

По его словам,на севере столицы в детсаду при школе № 1315 в Конаковском проезде обновят игровые и спортивные площадки, веранды и парковую мебель. Также предстоит заменить ограждение и обустроить велопарковку, навес для колясок.

На северо-востоке, на территории дошкольного учреждения № 281 на Радужной улице, создадут летний огород. На грядках дети будут высаживать растения, ухаживать и наблюдать за ними. Для родителей появится отдельная зона отдыха, отметил мэр.

Он отметил, что в ТиНАО, в 3-м микрорайоне города Московского, на территории школы № 2065, обустроят легкоатлетический стадион с оборудованием для сдачи норм ГТО, положат новое покрытие в проездах и пешеходных зонах.

В районе Куркино, на территории детсада школы № 1985 на улице Соловьиная Роща, появится игровая зона с лабиринтом, место для занятий спортом с воротами и кольцами для игры в баскетбол, прогулочная тропа, заключил Собянин.

Как сообщало ИА Регнум, в середине мая в столице стартовала масштабная программа капитального ремонта школ. По словам Собянина, первые 50 зданий будут обновлены в 2024 году. В дальнейшем в эту программу будут включены до 100 школ ежегодно.

В ходе капремонта специалисты приведут в порядок фасады, кровли и внутреннюю отделку зданий. Кроме того, они проведут замену оконных блоков и проложат инженерные коммуникации. Все школы оснастят современным оборудованием для учёбы и спорта, новой мебелью.