Москва, 16 июня, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Фотовыставка члена Общественной палаты Российской Федерации Никиты Анисимова «Успехи и достижения России» открылась в Аргентине, Мексике, Никарагуа, Панаме, Перу и Сальвадоре.

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Фотографии представили в посольствах России, российских центрах науки и культуры, а также в университетах и на выставочных площадках.

В Аргентине выставка открылась в посольстве. По словам руководителя представительства Россотрудничества в Аргентине Ольги Муратовой, экспозиция вызвала живой интерес у гостей мероприятия. Она добавила, что представленные факты о России позволят аргентинцам и представителям других государств ближе познакомиться с различными областями страны.

Вице-президент Центра интеграции и сотрудничества России и Латинской Америки (CICRAL) Лукас Адриан Гарсия отметил, что рад был вновь увидеть на снимках ту Россию, которую много раз посещал. Страну он назвал современной и инновационной.

В Мексике экспозицию представили в Национальном автономном университете Чапинго. Её посетили около 11 тысяч студентов.

«Эта выставка не просто рассказывает о достижениях России — она вдохновляет студентов, стимулируя их к достижению собственных целей и амбиций. В планах — показать выставку и в других университетах страны», — отметила представитель Россотрудничества в Мексике Татьяна Богданова.

Также выставка будет демонстрироваться в Доме культуры Мексика — Россия в городе Пуэбла одноимённого штата, добавила Богданова.

В торжественном мероприятии по случаю Дня России в посольстве в Никарагуа приняли участие более 200 гостей. В дальнейшем фотовыставку планируется передать в Центр МВД в Манагуа, где проходят обучение никарагуанские полицейские, а к 80-летней годовщине установления дипотношений России и Никарагуа 12 декабря 2024 года её разместят на одной из центральных площадок Манагуа.

В Панаме фотовыставку представили в посольстве России. Председатель Координационного совета соотечественников Панамы Наталия Богданова отметила, что выставка о достижениях России дала очень ценную и нужную информацию для иностранцев, которые ничего не знают о России. Посетители попросили делать подобные ознакомительные экспозиции, чтобы наши страны были ближе друг к другу, добавила она.

Университет Истмо в Панаме также выразил готовность показать выставку на своей площадке.

В Республике Сальвадор выставку представили в рамках торжественного приёма, приуроченного к годовщине установления дипотношений между Сальвадором и Россией.

В Перу фотовыставку показали в Русском доме на празднике в честь Дня России, а также представили на неделе России в Университете им. Рикардо Пальмы в Лиме.

По словам автора проекта Никиты Анисимова, фотовыставка показала образ настоящей России, отличный от формируемого в некоторых западных СМИ. В ней он постарался отразить высокий уровень развития в науке, промышленности, культуре и спорте.

В ближайшее время фотовыставку «Успехи и достижения России» планируют показать в учебных заведениях и на выставочных площадках других стран региона, в их числе Венесуэла, Парагвай и Гватемала.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле в Доме дружбы в Гаване состоялось торжественное открытие проекта «Российская перспектива: общественные проекты на Кубе», в который входят фотовыставки, посвящённые достижениям и успехам России. Почётными гостями церемонии стали национальный координатор комитетов защиты революции Херардо Эрнандес Нордело, посол России на Кубе Виктор Коронелли.

Никита Анисимов заявил, что экспозиция позволит кубинской аудитории узнать о ярких достижениях современной России, высоком уровне развития в науке, культуре и спорте, а также увидеть правдивую информацию о происходящем в стране и российском обществе.